Internationales Brass & Popfestival Tübingen

Tübingen und seine Region ist mit seinem weltoffenen und studentischen Publikum und seiner schönen Altstadt der perfekte Ort für ein internationales Brassband Festival.

Wieder treffen sich mehrere Bands zu Konzerten, Straßenevents und Workshops, um den gemeinsamen europäischen Gedanken zu stärken. Hier werden die unterschiedlichsten Brassbandstile dem Publikum nahegebracht – von Balkanjazz, übers französische Orchester hin zum New Orleans Funk und jungen Hiphop. Musik für ganz junge und junggebliebene Jazzfans.

Mit dabei sind u.a. die Brassband Lucky Chops aus NYC, Les Yeux de la Tête aus Paris und “Von wegen Lisbeth“ aus Berlin.