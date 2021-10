Internationales Digitalkunst Festival

Die wahre Inspiration der Schöpfung ist die Vorstellungskraft. Um die derzeitige schwierige Situation um uns herum zu überleben, müssen wir weiter träumen und uns vorstellen.

Mit zeitgenössischer Musik, die von rituellen und spirituellen Praktiken inspiriert ist, laden wir Sie ein, sich uns in einem Zustand der Meditation anzuschließen. Durch Stücke aus dem Mittelalter und die Erforschung der Transformation der Sprache werden wir Ruhe und Klarheit in uns finden: ein Zustand des Verschwindens im Inneren.

„Normalerweise können wir den Ton nicht direkt sehen. Es gibt jedoch viele Werkzeuge, um den Klang zu fühlen. Wir wollen die Schwingung mehr spüren. Ich möchte das zitternde Geräusch einfangen. Ich zittere. Du auch.“ Kanae Mizobuchi

Fernando Munizaga – Une voix persiste au travers, Sopran mit live-electronics (2016)

Sarah Nemstov – Seven Thoughts - Her Kind, Synthesizer solo (2018)

Mieko Shiomi – Water Music for SP, Performance (1964)

Karlheinz Stockhausen – Pole, for two performers with shortwave radio receivers and a sound projectionist (1970)