Kulinarisches, Vorführungen, Benefiz ab 16 Uhr bis tief in die Nacht. Die "Frauen aller Welt" veranstalten zum 14. Mal ein Internationales Fest, in dem sie Kultur ihrer Heimat vorstellen, ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen und Spenden für ein gemeinnütziges Projket in Thailand sammeln.