Internationales Fest

Die Stadt Neckarsulm lädt zum Internationalen Fest ein. Bei internationalen Spezialitäten, Musik und einem Kinderprogramm lässt sich die kulturelle Vielfalt Neckarsulms entdecken.

Am Sonntag, 29. September 2024 findet auf dem Marktplatz in Neckarsulm das Internationale Fest statt: Von 11 bis 18 Uhr laden zahlreiche Gruppen und Organisationen mit internationalen Spezialitäten dazu ein, die kulturelle Vielfalt in Neckarsulm zu entdecken und zu genießen. Ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Tanz und Folklore auf der Marktplatzbühne begleitet das Festgeschehen. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg bereit. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen. Der Eintritt ist frei.