Auf eine musikalische Kennenlernreise nimmt der Bariton Christoph von Weitzel seine Gäste in Rothenburg ob der Tauber bei DEIN LIED - Internationales Festival des Liedes vom 8.6. bis 10.6 mit.

Das Festival in der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad Rothenburg rückt eines der kostbarsten deutschen Kulturgüter in den Fokus – das Lied. Beim Eröffnungskonzert am Freitag, den 8. Juni um 20 Uhr, spannen die Organisatoren den großen Bogen vom Minnesang Walter von der Vogelweides bis zur Popmusik der Beatles. Hervorragende Stimmen internationaler Gaststars beim Großen Galakonzert am Samstag, den 9. Juni, um 20.00 Uhr gehören hierbei ebenso dazu wie die Stimmen der Jungen Stars am Sonntag, 10 Juni, 15 Uhr. Stimmlich selbst versuchen kann man sich beim Gesangsworkshop der Amateure vom Freitag bis Sonntag, dem ein professionelles Casting für talentierte Hobby- Sänger am 2. Juni 16 Uhr vorausgeht.

Das 3. Internationalen Festival des Liedes „Dein Lied“ (08 – 10.06.2018) präsentiert neben deutschen Künstlern auch Sänger aus den diesjährigen Gastländern Italien und Polen. Im Rahmen des Festivals werden wieder zwei Workshops angeboten: einer für junge angehende Sänger/innen, die jungen Stars, die sich hier mit der Entwicklung neuer Formate und Präsentationsformen des Liederabends befassen, und ein weiterer für Hobbysänger/innen jeden Alters, die in diesem Kurs ihre Lieblingslieder professionell mit einem Gesangslehrer üben und einstudieren können. Beide Kurse präsentieren in öffentlichen Konzerten die Ergebnisse ihrer Arbeit (www.dein-lied.com).