Internationales Feuerwerksfestival in Heilbronn

Am 8. und 9. Juni (Pfingst-Wochenende) treffen sich in Heilbronn bei den Flammenden Sternen zum zweiten Mal die besten Pyrotechniker der Welt zum feurigen Wettstreit! Was die Pyrotechniker beim Internationalen Feuerwerksfestival an den Himmel zaubern ist das Schönste, was man aus Feuer und Musik machen kann – es sind atemberaubende Kunstwerke mit Gänsehaut-Garantie. Um die Gunst von Zuschauern und Jury zu gewinnen, werden die teilnehmenden Teams auch dieses Jahr wieder sämtliche Register ihres Könnens ziehen. Und da die Messlatte für die Pyrotechniker hoch liegt, wird bei den Flammenden Sternen auch gern mal mit ungewöhnlichen Effekten, neuen Produkten und pfiffigen Inszenierungen experimentiert, die man sonst nirgends zu sehen bekommt. Um das sommerliche Festival-Feeling perfekt zu machen gibt es beim Internationalen Feuerwerksfestival zudem schon ab dem frühen Abend ein Rahmenprogramm.

Flammende Sterne, Sa. 8. Juni und So. 9. Juni, Wertwiesenpark, Heilbronn www.flammende-sterne.de