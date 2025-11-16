Das Internationale Frühstück ist mittlerweile in Esslingen zur Institution geworden.

In den Räumen des Kulturzentrums Dieselstrasse treffen sich monatlich bis zu hundert bzw. jährlich über tausend Menschen in gemütlicher Atmosphäre zum Austausch. Für das Wohlergehen der Gäste sorgen engagierte Ehrenamtliche, denen diese Begegnungen schon seit vielen Jahren am Herzen liegen. Mittlerweile organisieren diese hier nicht nur „Brot, Brötchen, Butter, Marmelade, Kaffee und Tee“ , sondern stellen ein vielseitiges internationales Frühstück auf die Beine.