Internationales Gitarrenfestival Tübingen – Competition 2025

Die IGT Competition ist der internationale Wettbewerb des Gitarrenfestivals Tübingen - ein Treffpunkt für junge Gitarristinnen und Gitarristen aus aller Welt.

Hier teilen sie ihre Leidenschaft für Musik, zeigen ihr Können und begeistern Publikum und Fachjury gleichermaßen. Wie in jedem Jahr gehören Pflichtstücke zum Programm.

2025 stammen sie von Antonio Lauro, einem der bekanntesten Komponisten für klassische Gitarre in Lateinamerika. Dank der großzügigen Unterstützung von Caroni Music stehen die Noten dieser Werke allen Interessierten kostenlos zum Download bereit. Austragungsort ist in diesem Jahr die frisch renovierte Musikschule Tübingen - ein inspirierender Rahmen, der beste Bedingungen für konzentriertes Spiel und besondere Musikerlebnisse bietet. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten nicht nur Preise, sondern auch die Möglichkeit, sich im folgenden Jahr beim Laureates in Concert dem Festivalpublikum zu präsentieren. Und das Schönste: Sie können live dabei sein! Erleben Sie mit, wie junge Talente die Bühne erobern und vielleicht schon heute die Gitarrenstars von morgen sind.