Internationales Gitarrenfestival Tübingen – Laureates in Concert

Das Laureates in Concert ist ein besonderer Höhepunkt des Festivals. Hier treten die Gewinnerinnen und Gewinner der IGT Competition 2024 auf - unmittelbar nach der feierlichen Preisverleihung der diesjährigen Ausgabe, die ebenfalls in den frisch renovierten Räumen der Musikschule Tübingen stattfindet.

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2024: 1. Platz - Sohta Nakabayashi (Japan) 2. Platz - Rosa Franziska Maier (Österreich) 3. Platz - Claudio Mírate (Italien) In diesem Konzert präsentieren sie ihr Können in voller künstlerischer Freiheit - ein abwechslungsreiches Programm, das die ganze Ausdrucksvielfalt der Gitarre zeigt. Ein Abend, der bewegt, inspiriert und neugierig macht auf die Zukunft dieser Talente. Seien Sie dabei, wenn die Gitarrenstars von morgen die Bühne erobern.