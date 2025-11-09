Internationales Gitarrenfestival Tübingen – Matinee Konzert

In Kooperation mit der Tübinger Musikschule, unserem geschätzten Partner seit den Anfängen des Festivals, präsentieren junge Talente ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielfalt der Gitarrenmusik in all ihren Facetten hörbar macht.

Von klassischen Werken über folkloristische Klänge bis hin zu zeitgenössischen Stücken zeigen die jungen Gitarrist*innen ihr Können, ihre Kreativität und ihre Leidenschaft für die Musik. Dieses Konzert ist eine wunderbare Gelegenheit, die beeindruckenden Fähigkeiten der nächsten Musikgeneration zu erleben - und ihre künstlerische Entwicklung zu unterstützen. Ein Vormittag voller frischer Energie, inspirierender Musik und neuer Entdeckungen.