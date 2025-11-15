Internationales Gitarrenfestival Tübingen – Open Stage

Ein Abend voller Spontanität, Begegnungen und Tanz: Das OpenStage lädt Musiker*innen aller Stilrichtungen ein, die Bühne zu erobern - egal ob allein, im Duo oder spontan zusammengestellt.

Hauptsache, eine Gitarre ist dabei! Hier zählt nicht Perfektion, sondern der Spaß am gemeinsamen Musizieren und das Entdecken neuer Klänge.

Nach dem OpenStage-Teil geht es nahtlos weiter mit einer DJ-Party, bei der sich alles um Rhythmus, Energie und gute Stimmung dreht. Die Tanzfläche wird zum Treffpunkt für Festivalbesucher*innen, Musikeri*nnen und alle, die den Abend ausgelassen feiern wollen. Ob als Mitwirkende oder als Zuhörer*innen - dieser Abend ist offen für alle, die Musik lieben und Teil der Festival-Community sein möchten.