Internationales Gitarrenfestival Tübingen – "Pueblo Novo"

Ein Abend voller Lebensfreude, Virtuosität und musikalischer Begegnungen:

Mit Pueblo Novo – Stimmen aus Lateinamerika verabschiedet sich das Internationale Gitarrenfestival Tübingen 2025 mit einem festlichen Finale, das den Zauber und die Vielfalt eines ganzen Kontinents auf die Bühne bringt.

Das Manoa Quartett, mit Wurzeln in Venezuela und Brasilien, besteht aus vier herausragenden Musikerpersönlichkeiten, die weltweit als Solisten und Ensemblespieler gefragt sind. Ihre Musik vereint folkloristische Rhythmen, urbanen Grooves und feinsinnige Melodien zu einem Klang, der gleichermaßen mitreißt und berührt.

Miguel Siso (Cuatro, Venezuela) – Gewinner des Latin Grammy Award für das beste Instrumentalalbum (2018), gilt als einer der innovativsten Cuatro-Spieler seiner Generation.

Matheus Donato (Cavaquinho, Brasilien) – ein Virtuose auf dem Cavaquinho, der die brasilianische Musiktradition mit moderner Energie verbindet.

Leo Montana (Piano, Brasilien) – gefragter Pianist zwischen Jazz, Klassik und lateinamerikanischen Stilen, bekannt für seine improvisatorische Brillanz.

Manuel Sánchez (Kontrabass, Venezuela) – vielseitiger Bassist mit internationaler Erfahrung, der das Ensemble mit rhythmischer Tiefe und Eleganz trägt.

Mit der kolumbianischen Sängerin Carolina Riaño als Special Guest erweitert sich das Programm um eine kraftvolle Stimme, die die lyrische und leidenschaftliche Seite der lateinamerikanischen Musik verkörpert.

Die musikalische Reise führt von den Höhen der Anden bis zu den Ufern des Río de la Plata, von der Karibik bis nach Brasilien – von Kolumbien, Peru und Kuba bis nach Argentinien. Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte und macht die enorme Vielfalt Lateinamerikas hör- und spürbar.

Ein schwungvoller und zugleich berührender Abschluss, der das Publikum auf eine intensive musikalische Entdeckungsreise einlädt – und das Festivaljahr mit einem ganz besonderen „Chévere“-Gefühl ausklingen lässt.