Internationales Gitarrenfestival Tübingen

Seit 2017 steht das Internationale Gitarrenfestival Tübingen für zwei Wochenenden musikalischer Veranstaltungen in verschiedenen Locations Tübingens.

Hier bringen internationale, virtuose Musiker*innen durch unterschiedliche Musikstile die Vielfalt der Gitarre zum Ausdruck.

Erleben Sie ein unvergessliches musikalisches Abenteuer beim Internationalen Gitarrenfestival Tübingen! Seien Sie dabei, wenn die Gitarre allein oder in faszinierender Fusion mit anderen Instrumenten auf der Bühne erstrahlt.

Das Festival lädt Sie herzlich ein, die Welt der Gitarrenmusik in all ihren Facetten zu entdecken und auf eine klangvolle Reise zu gehen.