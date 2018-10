Internationales Gitarrenfestival Tübingen 2018

Pavel Steidl begann eine brillante professionelle Karriere, nachdem er 1982 den ersten Preis beim renommierten Internationalen Gitarrenwettbewerb von Radio France gewonnen hatte. Seither hat er in mehr als vierzig Ländern gespielt und das Publikum mit seinem musikalischen Diskurs begeistert, der sich stets durch eine ausgeprägte Gestik, erstaunliche Technik und Sinn für Humor sowie einzigartige expressive Merkmale auszeichnet, die seine Konzerte zu einem unvergleichlichen Musikerlebnis machen. Steidl wurde 1961 in Rakovnik, Tschechische Republik, geboren und studierte bei den Gitarristen Milan Zelenka und Štěpán Rak am Prager Konservatorium. 1987 emigrierte er in die Niederlande, wo er jahrelang bei verschiedenen Künstlern lernte. Dies führte ihn zu seinem eigenen Stil. Neben seiner Tätigkeit als Interpret ist Pavel Steidl ein großer Lehrer und Komponist, der oft auch eigene Kompositionen in seine Darbietungen einbezieht. Seine ausdrucksstarken Interpretationen der Gitarrenliteratur des 19. Jahrhunderts auf authentischen Instrumenten verleihen seinen ohnehin schon außergewöhnlichen Auftritten eine wunderbare Dimension.