Aufgrund des Besuchs der slowenischen Handballmannschaft wird ein Handballturnier in der Obrigheimer Neckarhalle stattfinden. Neben dem slowenischen Zweitligisten aus Krsko treten die HA Neckarelz und der TV Mosbach, sowie unsere Germanen in der Neckarhalle an.

Für Handballfreunde lohnt sich ein Besuch dieses Events auf jeden Fall. Haltet Euch diesen Termin frei und erlebt eine bunte Mischung aus internationalem Handball und Derby in Obrigheim. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.