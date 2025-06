Internationales Hochsprung-Meeting

Erleben Sie am 9. und 10. August das internationale Hochsprungmeeting mit Weltklasseathletinnen und -athleten, die bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften für grandiose Leistungen sorgten und auch auf dem Siegerpodest standen.

Seien Sie bei Sprüngen die hoch hinausgehen hautnah dabei!

Seit Jahrzehnten steht die Region Heilbronn-Franken für Weltklassehochsprung mit dem besonderen Flair für SpringerInnen und ZuschauerInnen sowie für Weltklasseleistungen, die wir Im Herzen von Heilbronn auf dem Marktplatz präsentieren werden.

Vor und nach den energiegeladenen Sprüngen am Tag können Sie sich kulinarisch in den angrenzenden Zelten verwöhnen lassen und den Abend mit einem Gläschen Wein oder einem Cocktail in gemütlichem Ambiente mit guten Gesprächen unter Freunden ausklingen lassen.