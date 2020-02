Rolf Kühn und Quartett - Yellow + Blue

× Erweitern (c) Kumpf Rolf Kühn

Vom 25. bis 29. März 2020 versammeln sich 35 herausragende Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Israel, Kolumbien und der Schweiz zum 14. Internationalen JazzArtFestival Schwäbisch Hall mit neun spannenden Konzerten. Das Veranstalter-Quartett, bestehend aus Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall, präsentiert auch 2020 eine vielfältige Mischung im glanzvollen Ambiente der barocken Hospitalkirche:

Zum Auftakt am Mittwoch 25. März um 20 Uhr steht eine Jazzlegende mit 90 Jahren Lebenserfahrung auf der Bühne: Der Klarinettist Rolf Kühn präsentiert mit seinem Quartett das Album Yellow + Blue. "Dafür habe ich einige meiner absoluten Lieblingsballaden ausgewählt", sagt Kühn, "und besonders reizvoll fand ich, diese Auswahl mit meinen aktuellen Kompositionen zu kombinieren.""Both Sides Now, ein Klassiker aus dem Songbook von Joni Mitchell, eröffnet das Album. In seinem neuen Quartett mit Pianist Frank Chastenier, Bassistin Lisa Wulff und Schlagzeuger Tupac Mantilla kontrastiert Rolf Kühn seine empfindsame Seite mit ungebremster Experimentierlust. JAZZART EXTRA: Im vergangenen Jahr hatte Rolf Kühns Bruder, der nicht weniger berühmte Pianist Joachim Kühn, das JazzArtFestival eröffnet. Am 20. März wird im Kino im Schafstall der Dokumentarfilm „Brüder Kühn – Zwei Musiker spielen sich frei“ gezeigt.