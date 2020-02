The Jacob Manz Project

× Erweitern Thomas Kiehl Jakob Manz Project

Vom 25. bis 29. März 2020 versammeln sich 35 herausragende Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Israel, Kolumbien und der Schweiz zum 14. Internationalen JazzArtFestival Schwäbisch Hall mit neun spannenden Konzerten. Das Veranstalter-Quartett, bestehend aus Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall, präsentiert auch 2020 eine vielfältige Mischung im glanzvollen Ambiente der barocken Hospitalkirche:

Noch keine 20 Jahre ist Jakob Manz. Am Donnerstag, 26. März um 19 Uhr steht er mit The Jakob Manz Project auf der Bühne. Der junge Saxophonist sorgt seit geraumer Zeit für viel Aufsehen und großartige musikalische Spektakel rund um modernen Funk und Soul. Er kommt mit Pianist Hannes Stollsteimer, Bassist Frieder Klein und Schlagzeuger Paul Albrecht nach Schwäbisch Hall – im Gepäck das im Frühjahr erscheinende Debut-Album. Um 21 Uhr wird das Goldene Zeitalter des Jazz eingeläutet: Golden Age heißt das neue Album von Frederik Köster und seiner Formation Die Verwandlung. Schon im Aufmacher- Titel Fanfare – For The Right Reasons kombiniert Frederik Köster seinen strahlenden Trompetenton dezent mit elektronischen Effekten, denn hinter dem Album stand die Idee, der Band ein neues, von Elektrosounds durchwirktes Soundgewand zu schneidern. Frederik Köster kommt mit Sebastian Sternal (Klavier), Joscha Oetz (Kontrabass) und Jonas Burgwinkel (Schlagzeug).