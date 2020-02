× Erweitern (c) Philip Seybold LBT

Vom 25. bis 29. März 2020 versammeln sich 35 herausragende Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Israel, Kolumbien und der Schweiz zum 14. Internationalen JazzArtFestival Schwäbisch Hall mit neun spannenden Konzerten. Das Veranstalter-Quartett, bestehend aus Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall, präsentiert auch 2020 eine vielfältige Mischung im glanzvollen Ambiente der barocken Hospitalkirche:

Der Freitag, 27. März beginnt um 19 Uhr mit Der weise Panda rund um die Sängerin und Komponistin Maika Köster mit Yannik Tiemann am Bass, Felix Hauptmann am Piano und Anthony Greminger am Schlagzeug. Die Jury des Sparda Jazz Award fand die Songs derart faszinierend, dass sie dem Newcomer-Ensemble 2015 gleich den ersten Preis verlieh. Nicht nur Jury-Mitglied Klaus Doldinger lobte dessen Zusammenspiel, dessen Bühnenpräsenz, das Natürliche, Ungekünstelte. Das um die israelische Cellistin Talia Erdal erweiterte Quartett präsentiert das nagelneue Album Der Weise Panda. Um 21 Uhr betritt das Leo Betzl Trio, kurz „LBT“ die Bühne. Die Band verblüfft mit lebendigem Technosound - rein akustisch erzeugt auf Klavier (Leo Betzl), Kontrabass (Maximilian Hirning) und Schlagzeug (Sebastian Wolfgruber), ohne Computer oder Synthesizer. Der pulsierende Sound von LBT ist facettenreich und lädt zum Träumen genauso ein wie zum Tanzen. Auch diese Formation hat ein neues Album im Gepäck: Stereo.