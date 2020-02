Anne Czichowsky und Michael Bucher

Vom 25. bis 29. März 2020 versammeln sich 35 herausragende Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Israel, Kolumbien und der Schweiz zum 14. Internationalen JazzArtFestival Schwäbisch Hall mit neun spannenden Konzerten. Das Veranstalter-Quartett, bestehend aus Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall, präsentiert auch 2020 eine vielfältige Mischung im glanzvollen Ambiente der barocken Hospitalkirche:

Der Samstagabend startet um 19 Uhr mit einem Duo: Die Stuttgarter Sängerin Anne Czichowsky und der Züricher Gitarrist Michael Bucher spielten zusammen in einer Rockband am Hochrhein, bevor sie sich beide dem Jazz verschrieben haben. Bucher setzt auch Live Electronics und Chromatische Harmonica ein. Das Repertoire des Duos umfasst den Jazz in seiner ganzen Vielfalt und überrascht mit eher Duo-unüblichen Kompositionen. Im Anschluss, um 21 Uhr, betritt mit Louis Sclavis eine internationale Größe die Bühne der Hospitalkirche. Seit den 1980er Jahren steht der französische Klarinettist für eine Musik mit ganz eigenen Farben. Die Inspiration zu seinem dreizehnten ECM-Album Characters On A Wall bezog Sclavis aus der Streetart von Ernest Pignon-Ernest sowie der interpretativen Brillanz seines neuen Quartetts. Benjamin Moussay (Klavier), Sarah Murcia (Kontrabass) und Christophe Lavergne (Schlagzeug) sind seine Partner.