Vom 25. bis 29. März 2020 versammeln sich 35 herausragende Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Israel, Kolumbien und der Schweiz zum 14. Internationalen JazzArtFestival Schwäbisch Hall mit neun spannenden Konzerten. Das Veranstalter-Quartett, bestehend aus Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall, präsentiert auch 2020 eine vielfältige Mischung im glanzvollen Ambiente der barocken Hospitalkirche:

Am Sonntagmorgen, 29. März um 11 Uhr startet das Duo Michael Riessler und Jean-Louis Matinier in der Kunsthalle Würth in den Tag. Der französische Akkordeonist löste bereits bei seinem Auftritt 2018 Begeisterungsstürme beim Publikum aus. Nun kommt er mit dem gefeierten Bassklarinettisten Michael Riessler. Dessen Filmmusik zu Edgar Reitz‘ „Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht“ interpretieren die beiden Virtuosen nun gemeinsam.