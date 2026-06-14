Internationales Kinder- und Bürgerfest 2026 – Abendprogramm mit DJ Rockmaster B – Beats, die bewegen!

Der Samstag beim Internationalen Kinder- und Bürgerfest steckt voller bunter Programmpunkte, kultureller Vielfalt und fröhlichem Miteinander – und er klingt mit einem ganz besonderen Highlight aus: DJ Rockmaster B übernimmt das Abendprogramm und bringt mit seinem mitreißenden Sound alle Generationen in Bewegung!

Ob aktuelle Hits, zeitlose Klassiker oder tanzbare Überraschungen – seine Musik macht Laune, verbindet und sorgt für eine ausgelassene Stimmung unter freiem Himmel.

Kommt vorbei, genießt einen vielseitigen Festtag – und feiert mit uns in den Abend, bevor es am Sonntag mit dem Fest weitergeht!