Internationales Kinder- und Bürgerfest 2026

Freu dich auf ein buntes Fest voller Musik, Tanz, Spiel und kulinarischer Spezialitäten aus aller Welt. Feier mit uns kulturelle Vielfalt und ein lebendiges Miteinander in Leonberg – am zweiten Juliwochenende im Stadtpark Leonberg.

Oberbürgermeister Tobias Degode eröffnet am Samstag, 11. Juli, das Internationale Kinder- und Bürgerfest gemeinsam mit den Mitgliedern des Internationalen Rats sowie dem Musikverein Lyra Leonberg.

Höhepunkt der Eröffnung ist die Tanzaufführung hunderter Grundschülerinnen und Grundschüler der Leonberger Kernstadtschulen, die dich auf eine Reise durch die Zeit mitnehmen.

Im Anschluss heißt es: „Bühne frei!“ für die vielfältigen Darbietungen der Leonberger Kulturvereine und Initiativen. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch zahlreiche Mitmachangebote für Groß und Klein sowie kulinarische Spezialitäten und Bewirtungsstände der Leonberger Vereine.

Das vollständige Programm wird Anfang Juli hier veröffentlicht.

Wir freuen uns auf dich!