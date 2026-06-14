Internationales Kinder- und Bürgerfest: Magische Seifenblasenwelt mit Bubble Kraft

Ein besonderes Highlight am Sonntag ist der Auftritt von Bubble Kraft. Mit ihrer magischen Seifenblasenshow begeistert sie ihr Publikum mit leuchtenden Seifenblasen, riesigen schwebenden Kunstwerken sowie spektakulären Effekten. Farben, Licht und Fantasie verschmelzen zu einer einzigartigen Show, die Kinderaugen strahlen lässt und auch Erwachsene in ihren Bann zieht.

Wer selbst kreativ werden möchte, ist beim Seifenblasen-Workshop genau richtig. Hier heißt es ausprobieren, staunen und mitmachen! Gemeinsam mit Bubble Kraft entdecken die Teilnehmer die Geheimnisse der Seifenblasenkunst und lernen verblüffende Tricks, die sie selbst ausprobieren können.

Sonntag, 12. Juli, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr