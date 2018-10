Internationales Methodenpodium zum Thema Das Phänomen Stimme: Emotionalität

Das Interdisziplinäre Podium bringt traditionell Wissenschaftler, Künstler und Praktiker aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen.

Podiumsgäste sind Prof. Cornelia Krawutschke, Schauspielerin und Diplom-Sprechwissenschaftlerin, Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch", Berlin, Prof. Dr. Juri A. Vasiliev, Urheber Juri-Vasiliev-Training, St. Petersburg, Catherine Fitzmaurice, Gründerin und künstlerische Leiterin Fitzmaurice Institute, L.A. und Joanna Weir Ouston, Linklater-Vertreterin und Head of Voice an der Oxford School of Drama, London.

Moderation: Prof. Dr. Kati Hannken-Illjes,Direktorin der Abteilung Sprechwissenschaft an der Universität Marburg.

Kammermusiksaal