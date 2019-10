Internationales Reitturnier 2019

Die STUTTGART GERMAN MASTERS stehen seit nunmehr über 30 Jahren für Reitsport auf wetlklasse Niveau. Mit seinen drei FEI Weltcup-Prüfungen zählt das internationale Reitturnier in Stuttgart zu den wichtigsten Reitturnieren weltweit.

Auf dem Programm stehen neben aufregenden Sprungwettbewerben, eleganten Dressuren, rasanten Gespannfahrten auch fantastische Shows rund um das Pferd.

Dabei kann sich die Weltspitze des Pferdesports auf eine fantasrtische Kulisse in der Schwabenmetropole freuen. „In Stuttgart zu gewinnen, das ist für viele Reiter etwas ganz Besonderes.“ So jedenfalls sieht es Doppel-Olympiasieger und Vielseitigkeitsreiter Michael Jung, der die Atmosphäre in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle gerne mit „Gänsehaut-Feeling“ beschreibt.