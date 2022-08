Internationales Schattentheater Festival Schwäbisch Gmünd

Die Langeweile hat ein Ende! Das Internationale Schattentheater Festival Schwäbisch Gmünd ist zurück und entführt sein Publikum vom 7. bis 13. Oktober in die magische Welt von Licht und Schatten. „Hier leuchten nicht nur Kinderaugen“, verspricht Festivalleiterin Sybille Hirzel. Sie konnte für das Programm 2022 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden gewinnen: „Die international gefeierten Truppen haben ihre neuesten Produktionen im Gepäck. Da dürfen wir uns auf etwas gefasst machen – das wird ganz großes Theater!“

Zu Gast in Schwäbisch Gmünd sind erstmals das Tangram Kollektiv Stuttgart mit „Der Schattenwerfer“, ein Stück, das aktuell die Bühnen der Welt erobert, und aus Barcelona die Cia Olveira Salcedo mit der bekannten Geschichte „Der Rattenfänger von Hameln“. Mit „Moving Shadows“ debütiert das Theater Mobilès aus Köln, das bereits in diversen TV-Shows ein Millionen-Publikum begeisterte, und das FAB-Theater aus Stuttgart bringt zur Gmünd-Premiere „Melting Paper“ mit – eine interdisziplinäre Echtzeitkomposition. Beim Internationalen Schattentheater Festival Schwäbisch Gmünd dürfen aber auch bewährte Ensembles nicht fehlen. Sie freuen sich auf ein Wiedersehen und laden zu den Aufführungen ihrer neuen Produktionen ein, darunter das Theaterpack aus der Schweiz mit „Shadows“ zur Eröffnung und „Peter Pan“ in Kooperation mit dem TonTanzEnsemble, aus Italien das Teatro Gioco Vita mit „Moun“ und Controluce Teatro d’Ombre mit „Dido und Aeneas“, das Theater der Schatten Bamberg mit dem Märchen „Vom kleinen König, der alles hatte“ und weiteren Produktionen, das Theater Lichtbende aus den Niederlanden mit „Ring-Ring“, „Fly me to the moon“ und „Mirror“, aus Belgien Moquette Production mit „La méthode du Dr. Spongiak“ und das Theater Handgemenge aus Berlin mit Theodor Storms Märchen „Der kleine Häwelmann“. Im Remspark präsentiert das Theater Anu aus Berlin die Installation „Sternenzeit – Im Land meiner Kindheit“, bei der an verschiedenen Orten im Park kleine Geschichten mit Tanzszenen und Figurenspiel erzählt werden.

Die Vorstellungen finden an unterschiedlichen Spielorten in der ganzen Innenstadt statt – vom Kulturzentrum Prediger über den Franziskaner und die Theaterwerkstatt bis zum Congress-Centrum Stadtgarten. Vormittags sind zahlreiche Aufführungen für Kindergärten und Schulen im Angebot. So verwandelt sich Schwäbisch Gmünd für eine Woche in die Hauptstadt der Schattenkunst und lädt zum Entdecken, Staunen und Erleben ein.