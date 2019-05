Internationales Sommerfest

Zu ihrem diesjährigen Sommerfest laden die Albert-Schweitzer-Gemeinde, der Luise Wetzel Stifts und das Deutschen Instituts für Ärztliche Mission e. V. (Difäm) herzlich ein.

Eröffnet wird das Sommerfest mit einem Festgottesdienst im Freien. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Gospelchor go.on.gospel und dem Posaunenchor Tübingen. Danach findet ein Offenes Singen für alle Interessierten statt. Der Vortrag von Difäm-Direktorin Dr. Gisela Schneider am Vormittag handelt vom ‚Frieden für den Kongo‘. Am Nachmittag wird der Kinderchor unter der Leitung von Andreas Hantke das Kindermusical ‚Aglaia‘ aufführen. Diese Darbietung ist gefolgt von einer Theateraufführung von ‚Dein Theater‘ aus Stuttgart mit dem Titel ‚Am laufenden Band – Sommerfreude‘. Zusätzlich findet um 15 Uhr ein Workshop zum Thema ‚Das Leben des Handys‘ statt. Im Anschluss an das Programm findet um 16:30 Uhr der traditionelle Ballonstart im Park statt.

Daneben gibt es ein buntes Programm und wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden diesen Sonntag mitfeiern: Erfahren Sie mehr über die Gesundheitsarbeit des Difäm in der Demokratischen Republik Kongo und erleben Sie einen schönen Tag im Rahmen des Gemeindefestes der Albert-Schweitzer-Gemeinde. Auf dem Eine-Welt-Basar und einem Bücherflohmarkt können Besucherinnen und Besucher Waren aus aller Welt erstehen. Die kleinen Besucher werden ab 11 Uhr zum Spielen eingeladen. Für das leibliche Wohl ist mit afrikanischem Essen, Gegrilltem, Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen ebenfalls gesorgt.

Herzliche Einladung!