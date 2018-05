Internationales Sommerfest "Eine-Welt-Tag"

Herzliche Einladung zum internationalen Sommerfest 'Eine-Welt-Tag' des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission e. V. (Difäm) am 24.06.2018 von 10.00-17.00 Uhr auf dem Gelände der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus in Tübingen! Es erwartet Sie ein buntes Programm mit Aktivitäten für Groß und Klein.

Das diesjährige Motto des Eine-Welt-Tags heißt „Rund ums Leben“ und stellt beim Open-Air-Bühnenprogramm die Themen sichere Geburten und die Versorgung Schwerkranker am Lebensende in den Mittelpunkt. Dazu sprechen am Nachmittag Difäm-Partner Dr. Charles Kimpesa aus Liberia, eine Hebamme und ein Gynäkologe sowie VertreterInnen der Vereine Ein Hospiz für Tübingen und Tübinger Hospizdienste über würdevolles Leben vom Beginn an bis zum Lebensende – in Tübingen und weltweit. Musikalisch begleitet wird das Programm vom Posaunenchor Tübingen und der Trommel- und Tanzgruppe Bagoma aus Reutlingen.

Los geht der Tag mit einem Festgottesdienst, der von dem Gospelchor OFF BEAT unter der Leitung von Kathrin Messner begleitet wird. Anschließend erwartet Sie ein Bücherflohmarkt, Eine-Welt-Basar und Führungen durch die Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus. Die kleinen Besucher lädt das Kindertheater TeoTiger zum Staunen und Mitmachen ein. Auch Kinderschminken, Clowns im Dienst und Riesenseifenblasen stehen bereit.

Für das leibliche Wohl ist mit afrikanischem Essen, Leckere vom Grill, Kaffee und Kuchen gesorgt.

Daneben informieren wir Sie gerne über die weltweiten und lokalen Gesundheitsprojekte des Difäm und der Tropenklinik. Der Spendenerlös des Tages fließt in Projekte in Liberia zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Schwangeren, Müttern und deren Kindern.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!