Internationales Spur-1 Treffen

Das jährliche Treffen der Spur-1-Modelleisenbahner im Museum, welches 2025 bereits zum 34. Mal stattfindet - erneut in der großen und modernen Veranstaltungshalle "Hangar 10" des Technik Museum Speyer. Innerhalb weniger Jahre hat sich das jährliche Spur-1 Treffen als feste Einrichtung etabliert. Aus ganz Europa kommen Aussteller, Vereine, Hersteller und Zubehör-Lieferanten zusammen. Wieder dabei sind Clubs, die ihre spektakulären und mit viel Engagement gefertigten Spur-1-Anlagen den Besuchern vorführen. Die Veranstaltung bietet viel Sehenswertes und garantiert einen hervorragenden Erfahrungsaustausch für alle Modellbahn-Liebhaber. Das Internationale Spur-1Treffen ist ein Besuchermagnet und lockt jährlich ein internationales Publikum zu uns. 

