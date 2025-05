Internationales Straßenmusikfestival im Blühenden Barock

Das Blühende Barock verwandelt sich wieder in eine große Bühne. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt begeistern mit einem musikalischen Spektakel, von Foklore und Volksmusik über Klassik bis hin zu Pop und Independent.

Vor der einzigartigen Kulisse des Blühenden Barocks und seinen märchenhaften Gärten bieten die Künstlerinnen und Künstler ein musikalisch breites Spektrum. Und damit sie ihr Repertoire voll ausschöpfen können, sind die Musiker eine halbe Stunde für jedes Konzert auf den Bühnen.

Wer schon in den letzten Jahren beim Internationalen Straßenmusikfestival dabei war, kennt die tolle Atmosphäre der Veranstaltung. Denn die Künstler bieten auf der Bühne nicht nur begeisternde Musik, sondern schaffen dabei auch eine Unmittelbarkeit und Nähe zum Publikum, wie es eben nur Straßenmusiker können. Die Begeisterung auf und vor der Bühne ist der Grund, weshalb das Festival, das ursprünglich nur alle zwei Jahre stattfand, inzwischen für Ludwigsburg zu einem festen Bestandteil jedes Frühsommers geworden ist. So abwechslungsreich wie die Musik, ist auch in diesem Jahr wieder das kulinarische Angebot.

Die gesamte Gastronomie im Bereich des Festivals ist eingebunden, wie zum Beispiel Torsten Lachers Restaurant „Parkcafé“.

Öffnungszeiten:

Freitag, 06.06.2025: 18-23 Uhr

Samstag, 07.06.2025: 18-23 Uhr

Sonntag, 08.06.2025: 16-23 Uhr