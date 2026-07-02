Internationales Straßentheater

Wenn sich die beschaulichen Gassen und Plätze in Mosbach in eine offene Bühne verwandeln, dann ist wieder Zeit für die ganz besondere Welt des internationalen Straßentheaters.

Unter freiem Himmel entfaltet sich ein buntes Zusammenspiel aus Akrobatik, Humor und Magie, das Besucher*innen jeden Alters begeistert. In diesem Jahr erwartet die Gäste unter anderem ein stets hungriger Drache, ein fröhlicher Zirkuswagen und viele weitere außergewöhnliche Darbietungen. Der ausführliche Programmflyer erscheint kurz vor der Veranstaltung. Er ist in der Tourist Information Mosbach erhältlich und online verfügbar.

Das Straßentheater wird unterstützt von European Aerosols, Haßmersheim.