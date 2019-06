Internationales Straßentheater

Auch in diesem Sommer verwandelt das Internationale Straßentheater die Altstadt einen ganzen Nachmittag lang in eine riesige Open Air Bühne. Die Künstlergruppen aus verschiedenen Ländern präsentieren viele bunte Facetten des zeitgenössischen Straßentheaters und zaubern eine ganz wunderbare Atmosphäre in die Stadt.Ein eigenes Programmblatt erscheint ca. drei Wochen vorher. Es ist u. a. in der Tourist Information Mosbach erhältlich und kann heruntergeladen werden auf www.mosbach.de.

Das Straßentheater wird unterstützt von der Firma MOTIP DUPLI GmbH, Haßmersheim.