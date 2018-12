Internationales Tanzttheater XXII

Eine bunte Palette neuer Tanztheaterproduktionen unterschiedlich arbeitender Choreograf/innen aus der ganzen Welt wurde für dieses Festival eigens zusammengestellt und in dieser Kombination einmalig nach Reutlingen eingeladen: u. a. stellt der dem Tonne-Publikum gut bekannte Yaron Shamir den dritten Teil seiner "Holy Cows"-Trilogie vor, deren zweiter in der letzten Spielzeit an der Tonne uraufgeführt wurde - diesmal als Duo.

Dann gibt es eine neue Choreografie von Marua Morales, die ebenfalls schon häufiger mit ihren besonderen Choreografien auch das Reutlinger Publikum begeistert hat, in diesem Fall ein neues Stück für 5 Tänzerinnen und einen Live-Musiker "Phobos", über Angst aus einer femininen Perspektive heraus betrachtet. Das Kulturmagazin O-Ton spricht von einem "Meisterwerk, mit dessen aufregender Bewebungssprache Maura Morales den Menschen an die Seele gefasst" habe.

Zusätzlich bietet der Choreograf Yaron Shamir einen Workshop zum Selbertanzen an, in dem Schüler/Innen mit Tanzerfahrung und Lehrer/Innen mit dem Profi arbeiten, neue Formen kennenlernen und neue Impulse für die eigene Arbeit gewinnen können.