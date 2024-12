Internetcafé Digitale Hilfen

Sie sind neugierig auf die digitale Welt? Wir laden Sie herzlich zu unserem Internetcafé mit digitaler Hilfe am 14.11.2024 um 16 Uhr in der Alten Mühle, Humboldtstraße 7, Bonlanden, 1. Stock ein! Unsere erfahrenen Helfer stehen Ihnen zur Seite und unterstützen Sie individuell – auch bei Problemen mit dem eigenen Gerät. Die Veranstaltung wird von Ehrenamtlichen des Stadtseniorenrats, der Familienbildungsstätte und des evangelischen EC e.V. durchgeführt in Kooperation mit dem Quartiersladen Sielmingen. Der Raum im ersten Stock ist derzeit nur über das Treppenhaus erreichbar. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.