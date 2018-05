Was ist das Internet überhaupt? Wie kommt man in der Bibliothek ins Internet? Was sind kinderfreundliche Alternativen zu Google und Wikipedia? Wo lauern Gefahren? Welche Daten gebe ich in sozialen Netzwerken an? Wer kann meine Daten alles sehen?

Jeder Teilnehmer erhält seinen persönlichen Internetführerschein. Alle Termine sind Einzeltermine!