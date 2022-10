Einmal im Monat erklären und zeigen Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek kindgerecht wichtige Infos rund um das Internet.

Dabei werden Fragen besprochen wie: Was ist das Internet? Was sind Alternativen für Kinder zu Google und Wikipedia? Was hat es mit Daten- und Virenschutz auf sich?

Ein abschließendes kleines Quiz fasst das Gehörte zusammen und alle erhalten am Ende den persönlichen Internetführerschein.