Interphases präsentieren Heliopolis - die Rockoper.

Verstärkt um ihren neuen Bassisten Alex "Quincy" Katsaros präsentieren Interphases ihre deutschsprachige Rockoper Heliopolis diesmal in Quartett-Besetzung.

Heliopolis ist ein fesselndes Abenteuer-Drama und spielt in einer Zukunft, in der die Menschen dank Gentechnik unsterblich geworden sind.

Die wilde Mischung aus Science-Fiction, Fantasy, Dante Alighieri und viel griechischer Mythologie erzählt dabei von Nova, der - um seine Welt zu retten - die Hölle durchquert, auf der Suche nach dem letzten sterblichen Menschen.