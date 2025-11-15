Interphases präsentieren Heliopolis

Interphases präsentieren Heliopolis - die Rockoper.

Verstärkt um ihren neuen Bassisten Alex "Quincy" Katsaros präsentieren Interphases ihre deutschsprachige Rockoper Heliopolis diesmal in Quartett-Besetzung. 

Heliopolis ist ein fesselndes Abenteuer-Drama und spielt in einer Zukunft, in der die Menschen dank Gentechnik unsterblich geworden sind. 

Die wilde Mischung aus Science-Fiction, Fantasy, Dante Alighieri und viel griechischer Mythologie erzählt dabei von Nova, der - um seine Welt zu retten - die Hölle durchquert, auf der Suche nach dem letzten sterblichen Menschen.

