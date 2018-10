Während auf dem Bildschirm der Raumkapsel ein Hitchcock in Schwarz/Weiß gezeigt wird, lässt der kurze, zufällige Streifblick nach draußen die Unendlichkeit des Alls gewahr werden. Daß man Plankton ist. Vor dem weit geöffneten Maul eines riesigen Wals… Interphases laden wieder ein zu einer spannenden Live-Flugreise in ihren musikalischen Orbit. Jeder Platz ein Fensterplatz. Jeder Song Kopfkino. Die Band lässt dabei ihre Songs in den buntesten (Klang-)Farben leuchten, und vermengt dabei die unterschiedlichsten Inspirationen aus Literatur, Cinema und dem Leben überhaupt, zu einem einzigartigen Feuerwerk der intelligenten Rockmusik. Gesungen wird in deutsch und englisch, präsentiert werden nur Eigenkompositionen, gespielt wird ohne Handbremse. Bis zum finalen Sturz in die Sonne… ;-) Die Band mit Jürgen Raab (Stimme, Gitarre, Piano), Johannes Rühle (Schlagzeug) sowie Marco Fioravanti (Bass, Synthesizer) wird tatkräftig von Lemmi Lehmann (Gitarre, Stimme, Bass) unterstützt.