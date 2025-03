HELIOPOLIS – Die Rock-Oper

Die Stuttgarter Band INTERPHASES kehrt in neuer Besetzung zurück auf die Bühne. Diesmal haben sie mit ihrer Eigenkomposition HELIOPOLIS nichts weniger als eine deutschsprachige Rock-Oper im Gepäck.

HELIOPOLIS ist ein musikalisches Drama im Stile der 60er und 70er Jahre. Mit einer wilden Mischung aus Science-Fiction, Fantasy, Dante Alighieri und viel griechischer Mythologie erzählt es von Nova, der, um seine Welt zu retten, die Hölle durchquert, auf der Suche nach dem letzten Sterblichen Menschen.

Die Geschichte spielt in einer Zukunft, in der die Menschen dank Gentechnik unsterblich geworden sind. In Heliopolis, auch genannt die „Weiße Stadt“, führen sie ein unbeschwertes Leben in Wohlstand und Luxus. Der stetige Quell ihres ewigen Lebens ist das Licht einer Sonne, die nie untergeht. Es ist immer Tag in Heliopolis. Doch ausgerechnet Nova, der Sohn des Herrschers dieser Welt, ist unzufrieden mit diesem Leben. Er sehnt sich danach die andere Seite kennenzulernen, die Dämmerung, die Finsternis, die Nacht. Als eines Tages die Sonne von einer riesigen schwarzen Wolke verdunkelt wird, befällt eine unheilbare Krankheit die Bewohner von Heliopolis. Nur das Blut des „Letzten Sterblichen“ kann sie retten. Doch wurde dieser aus der Weißen Stadt verbannt, wie alle, die nicht in diese schöne neue Welt hineinpassen.

Nova macht sich auf die gefährliche Suche, die ihn bis in die Unterwelt führt. Auf seiner Reise in das Reich der Schatten begegnet er dabei auch seinem Gegenspieler, Ebenezer Tworay, dem Anführer der Verstoßenen in der „Schwarzen Stadt“.

Spielzeit: etwa 2 Stunden plus 15 Minuten Pause