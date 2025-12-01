Das kleinste Stolpern – und alles kann anders werden.

Das Physical Theatre Solo interr_options ist eine Darbietung des rhythmischen Spiels ohne Worte. Ein Ein unbedachter Schritt. Ein Moment der Irritation. Und plötzlich öffnen sich neue Perspektiven. Mit interr_options bringt Eva Krause ein Physical-Theatre-Solo auf die Bühne des Kulturhaus Schwanen, das ganz ohne Worte auskommt – und gerade deshalb so viel erzählt.

In ihrem Stück begegnet uns eine Figur, die stolpert, zögert, innehält – und gerade dadurch neue Klangfarben und Bewegungsmuster entdeckt. Mit Elementen aus Bodypercussion, Tanz und Slapstick entsteht eine performative Reise durch das Banale, das Komische, das Fragile. Die Performance lädt dazu ein, im Unvorhergesehenen nicht die Störung, sondern den Spielraum zu erkennen.

Inspiriert von einem Essay von Jagoda Marini? über das Stolpern als Chance, macht Krause aus dem Moment des Innehaltens eine Einladung zur Wahrnehmung: Mit feinem Schalk, rhythmischer Präzision und clowneskem Gespür eröffnet sie Zwischenräume im Alltäglichen – sinnlich, spielerisch und voller Bewegung.

interr_options ist ein körperliches Theaterstück für ein generationenübergreifendes Publikum – zugänglich ab 6 Jahren, erfahrbar für alle Altersgruppen. Ideal für Menschen, die Lust haben auf ein Theater, das mit dem Körper spricht, ohne zu erklären.