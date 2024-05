Treffpunkt am Parkplatz Jugendhaus Fiasko.

Wir radeln gemeinsam in Öhringen los und erkunden in Künzelsau die griechisch-orthodoxe Kirche. Nach einer Mittagspause machen wir uns auf in Richtung Kochertal, um dort eine Kirche zu besichtigen und radeln zurück nach Öhringen.

Gesamtstrecke: ca. 50 Kilometer.

Sowohl E-Bikes als auch „normale” Fahrräder sind herzlich willkommen!