Interreligiöses Konzert

Es treten Künstlerinnen aus dem Judentum, Christentum und Islam gemeinsam beim interreligiösen Konzert in der Stiftskirche auf. Francoise Atlan mit jüdisch-sephardischen Gesängen, Rana Gorgani als Derwisch-Tänzerin(!), von Joanna Goodale musikalisch be¬gleitet, sowie das Ensemble „Ostina¬ti“, junge Frauen aus dem Gymnasium Jean Sturm, Strasbourg, mit christlicher Musik. Herzliche Einladung zu diesem Konzert, das einen Beitrag leisten will zum Verständnis der Religionen. Veranstaltet wird das Konzert von der ESG Tübingen, der Ökumenischen Hochschulge¬meinde Hohenheim in Zusammenarbeit mit der Stiftskirchengemeinde.