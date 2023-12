Intervallfasten - Online-Vortrag

Intervallfasten ist eine Ernährungsform, die es in verschiedenen Modellen gibt. Wenn Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten und mehr darüber erfahren möchten, sind Sie in diesem Kurs genau richtig. In diesem Vortrag informieren wir Sie über die unterschiedlichen Modelle und die Durchführung dieser Ernährungsform. Beim Intervallfasten gibt es Intervalle der Essenspause und Intervalle der Nahrungsaufnahme. Das bekannteste Modell ist die 16/8 Methode. Auch Teil dieses Kurses sind die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Es werden Tipps zur Umsetzung des Intervallfastens in den Alltag gegeben sowie mögliche Risiken und Fallstricke erläutert.