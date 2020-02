Intervallwanderung

Die Wanderung führt ausgehend vom Ortskern in Laufen über die Obere Halde und die Viehweide an einem Adler vorbei, hinauf zum Aussichtspunkt Schalksburg.Am Turm vorbei führt der Wanderpfad dann weiter Richtung Burgfelden. Dort ist eine Einkehr um die Mittagszeit im Bergcafé geplant.Gemütlich geht es weiter, aus dem Ort hinaus, in Richtung Heersberg. Am Felsenmeer vorbei geht es dann auch schon wieder hinab in Richtung des Ausgangspunktes am Bahnhof. Unterwegs werden sowohl im Wandertempo als auch in der Laufart Variationen eingebaut, um das Herzkreislaufsystem besser zu trai-nieren. Dazu lassen sich auch die unter-schiedlichen Wegbeschaffenheiten und Steigungen super integrieren.

Treffpunkt: 10 Uhr, Volksbank, Balinger Str. 85, 72459 Albstadt