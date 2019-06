Das in 2011 von Gitarrist Aaron Marshall gegründete Projekt INTERVALS begann zunächst als Soloprojekt. Als Marshall jedoch die Bühnen der Welt bereisen wollte, suchte er sich die passenden Musiker. Da aber leider kein passender Sänger gefunden wurde, entschied man sich instrumental weiterzumachen – was bis heute Markenzeichen der Band ist.

Nachdem im März 2015 das Album „A Voice Within“ veröffentlich wurde, verließen die letzten Mitglieder die Band, sodass Marshall sie wieder als Soloprojekt fortführte. Für die Arbeit an den zwei Folgealben „The Shape Of Colour“ und „The Way Forward“ holte er sich Gastmusiker verschiedener Bands in Studio.