Interwetten European Darts Grand Prix 2022

Ursprünglich sollte das Turnier im Glaspalast in Sindelfingen stattfinden, musste nun aber in die rund 25 km entfernte Hanns-Martin-Schleyer-Halle verlegt werden.

Das siebte PDC European Tour Event des Jahres wird vom 20. bis 22. Mai stattfinden und 48 Spieler werden an drei Tagen gegeneinander antreten.

Die European Tour umfasst 2022 dreizehn Events, die in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Ungarn, Tschechien und Gibraltar ausgetragen werden.

Bei jedem Event werden £140.000 (ca. 160.000 EUR) ausgespielt, die Preisgelder fließen in die European Order of Merit ein. Die 32 besten Spieler dieser Rangliste nach den dreizehn European Tour Events qualifizieren sich für die European Championship, die 2022 in der Westfalenhalle in Dortmund ausgetragen wird.