Inthronisierung Prinz Groasmuck XII. in Hochhausen

Am Samstag, 15. November, starten die Hochhäuser Groasmückle feierlich in ihre Kampagne. Um 15.04 Uhr findet am Bahnhof in Hochhausen der traditionelle Empfang des neuen „Prinz Groasmuck XII.“ statt.

Der Prinz wird am Bahnhof begrüßt und mit Musik zum Grünauer Hof begleitet. Dort findet mit der traditionellen Inthronisierung die Eröffnung der Fastnachtskampagne 2025/2026 statt. Die Hochhäuser Groasmückle laden herzlich ein und freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, Mitglieder sowie Freunde des Vereins.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.