Kurz vor dem 60-jährigen Bestehen präsentiert sich die legendäre chilenische Band am 11. September in Stuttgart. Dieses Konzert markiert den Auftakt der Feierlichkeiten, die das Jahr 2027 für die Gruppe prägen werden.

Horacio Salinas, Komponist und musikalischer Leiter seit 1967, José Seves, Sänger und Komponist, sowie Horacio Durán, Meister des Charangos – drei Musiker aus dem historischen und kreativen Kern von Inti-Illimani Histórico – stehen gemeinsam mit Pedro Villagra an den Blasinstrumenten, Fernando Julio am Kontrabass, dem Perkussionisten Danilo Donoso sowie dem Multiinstrumentalisten Cristián Mancilla auf der Bühne.

Eine der besten Musikgruppen der Welt – so bezeichnet vom berühmten klassischen Gitarristen John Williams – und zugleich ein Ensemble, das sich stets auf die Seite des Lebens, seiner Verteidigung, der Freiheit und ihres Kampfes gestellt hat.

Wie The Washington Post bereits 1983 schrieb: „Inti-Illimani ist die Musik und die Folklore eines imaginären Landes.“

Dieses Konzert zählt zugleich zu den Höhepunkten der Europa-Tournee 2026 und bietet dem Publikum in Stuttgart die außergewöhnliche Gelegenheit, eine eigens für diesen besonderen Veranstaltungsort konzipierte künstlerische Produktion live zu erleben.