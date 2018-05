Intim Tango

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Sofia Salome Miloni (Gesang)und Juan Fulgueiras (Gitarre) laden euch dazu ein, in die Welt des Tangos, lebhaft und leidenschaftlich einzutauchen.

Die Dynamik, Arrangements und Interpretationen gestalten ein ganzes Universum. Es wird ein Abend voll Liebe, Leidenschaft, Gemütsleid, Aufbrechen und Wiederkehren.

Sofia Salome Miloni:Eine in Buenos Aires geborene Musikerin, die eine extensive Karriere in unterschiedlichen argentinischen Musikrichtungen hinter sich hat. Heute widmet sie sich dem Gesangsunterricht und der Interpretation von klassischen argentinischen Tangostücken. Ihre Gesangsausbildung hat sie unter der Betreuung von Ani Grunwaldt und Maria Elia gemacht. Sie verfügt über zahlreiche Erfahrungen als Sängerin, Tänzerin, Perkussionistin und Instrumentalbegleitung in der argent. Volksmusik. Zur Zeit lebt sie in Patagonien (Argentinien), wo sie eine sehr anerkannte Sängerin ist.

Juan Fulgueiras:Ebenfalls in Buenos Aires geboren. Seine Musikausbildung hat er in der "Escuela de Musica Popular de Avellaneda" abgeschlossen, wo Tangoikonen wie Anibal Arias, Rudolfo Mederos, Juan Carlos Cuacchi und Manolo Juarez u.a. ebenso absolviert haben. Später hatte er sich mit weiteren Maestri wie Robert Calvo, Diego "Dipi" Kvitko und Mirta Alvarez fortgebildet. Seit 2000 nimmt er an unterschiedlichen musikalischen Projekten teil, die auch im Studio aufgenommen wurden. Momentan lebt er in Bariloche (Argentinien) und arbeitet als Gitarrenlehrer und Instrumentalbegleitung in mehreren Musikunternehmen und Projekten.

